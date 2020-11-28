بالفيديو – مفاجأة من نجوم “عروس بيروت” لظافر العابدين

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ نجوم مسلسل “عروس بيروت” النجم التونسي ظافر العابدين بالاحتفال بيوم ميلاده في أجواء مميزة.
وحرص النجم التونسي على مشاركة متابعيه على تطبيق “انستغرام” بمقطع فيديو يوثق اللحظات المميّزة من الاحتفال بميلاده مع نجوم المسلسل كارمن بصيبص وجو طراد وتقلا شمعون وفارس ياغي، في الكواليس،وظهر ظافر وهو يدخل من الباب معصب العينين ليتفاجأ بغناء وتصفيق زملائه على لحن أغنية الميلاد.
وعلق ظافر على المقطع قائلاً: “احتفالات كبيرة وصاخبة بعيد ميلادي”.
ولاقى الأمر تفاعلاً كبيراً بين معجبيه ونال اعجاب الالاف من متابعيه وانهالت عليه التعليقات التي هنأته بميلاده وأثنوا على دوره في المسلسل الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية.
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