لتوديع “الفيل كافان”.. نجمة البوب “شير” تزور باكستان

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد باكستان اليوم الجمعة لاستقبال نجمة البوب الأمريكية شير، التي تقوم بزيارة للبلاد من أجل توديع الفيل «كافان»، الذي سيتم نقله إلى ملاذ آمن بعد سنوات من الاحتجاج العالمي على سوء الأوضاع المعيشية التي كان يعانيها في حديقة حيوان مرغزار الباكستانية.
ومن المقرر أن يجري نقل الفيل كافان من حديقة حيوان مرغزار في إسلام أباد إلى موطنه الجديد في كمبوديا بعد غد الأحد، في خطوة من المرجح أن تنهي 3 عقود من الحالة المزرية التي عاشها هذا الحيوان.
وكان الفيل كافان يعيش وهو مكبل بالسلاسل داخل حظيرة صغيرة بحديقة حيوانات مرغزار.
وقال محمد سليم، المتحدث باسم وزارة التغير المناخي الباكستانية: «ستزور المغنية شير حديقة الحيوان غداً السبت للقاء كافان قبل نقله».
وقادت نجمة البوب الأمريكية حملة عالمية لنقل الفيل كافان، وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الباكستانية إن جدول أعمال شير سيظل طي الكتمان، لدواعٍ أمنية.
وقال أنيس رحمن، من مجلس إدارة الحياة البرية في إسلام أباد، إن الحكومة السريلانكية أهدت كافان لبلاده في ثمانينات القرن الماضي عندما كان فيلاً صغيراً.
وقال أكمل رنا، الطبيب المعالج لكافان لسنوات، إن علامات الضيق بدأت تظهر على الفيل العملاق بعد وفاة رفيقته «ساحلي» في 2010.
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