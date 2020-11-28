حلا الترك تكشف هدفها في الحياة وتتحول إلى حديث السوشيل ميديا

متابعة بتجــــــــــرد: لا تزال الفنانة حلا الترك حديث السوشيال ميديا بعد المقابلة التي أجرتها أخيراً بحضور الفنان اللبناني عباس مع الاعلامي مصطفى الاغا في برنامج “صدى الملاعب”، حيث تتناقل الصفحات مقاطع عديدة لأبرز تصريحاتها المثيرة للجدل.

بعد انتقادها بسبب إهمالها دور والدها محمد الترك ووالدتها منى السابر وإنكار فضلهما عليها، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لردها على الآغا حين سألها عن هدفها في الحياة قائلا “شو بدك من الحياة ترقصي تمثلي تغني يصير عندك مصنع يصير عندك فلوس شو تبغي في الحياة؟”.

لترد الترك انها تهدف لتكون ناجحة سواءا في دراستها او عملها كفنانة، مؤكدة انها تحاول دائماً ان توازن بين الامرين.

وعن امكانية دخولها العالمية من بوابة هوليوود، قالت حلا انها تخطط للامر ولكن في مرحلة لاحقة.

وخلال الحلقة تحدّثت حلا ايضاً عن مشاريعها المستقبلية، ولفتت إلى أنها تتابع دراستها الجامعية في مجال الـDesign في دبي، مؤكدةً أنها لن تترك الفن من أجل العمل في هذا المجال.