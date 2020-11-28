شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يعلن وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان السعودى عبدالمجيد عبدالله، عن وفاة والدته، عبر حسابه على تويتر.

وكتب عبدالمجيد، قائلا: "‏وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء.. لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب العالمين".



عبد المجيد عبد الله

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

وطرح عبد المجيد عبد الله أحدث كليباته الغنائية "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان عبد المجيد عبد الله قد طرح فى عيد الفطر الماضى أغنية "عادت عليكم"، وهى من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن علي حساب الشخصي يوتيوب.

كما أعلن عبد المجيد عبد الله مؤخراً، عن قرب انتهاء ألبومه الجديد، الذى تعطل نحو شهرين بسبب الإغلاق الذى شمل البلاد لتفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" الذى اجتاح العالم.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "الألبوم قرّب وأتمنى يخلّص فى وقته المحدد.. تعطلنا شهرين، والحمد لله كم يوم وترجع الحياة".