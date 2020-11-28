إيرادات الجمعة.. "Hard kill" يحتل الصدارة و" Fatman" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 27 نوفمبر، فيلم "Hard kill"، بعد تحقيقه 41 ألفًا و79 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 23 ألفًا و77 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Fatman" محققًا 19 ألفًا و559 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Honest thief" محققا 17 ألفا و463 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم الجريمة "the call" محققًا 14 ألفا و294 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 12 ألفا و286 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "Tenet" وحقق 12 ألفا و166 جنيها.

وجاء في المركز الثامن فيلم "freaky"بعد تحقيقه 11 ألفا و678 جنيها، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "come away" وبلغ إيراده 9 آلاف و235 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Trolls World Tour" والذي حقق 8 آلاف و89 جنيها.