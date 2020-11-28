شيكو: مبروك للأهلي من ورا قلبي.. زملكاوي وأفتخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
وجه الفنان شيكو، رسالة للاعبي نادي الزمالك بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".
وكتب شيكو، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "بلاك فرايدي بجد.. خسارة يا زمالك رجالة وسيزون عالمي، ومبروك للأهلي من ورا قلبي، زملكاوي وأفتخر".
وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.
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