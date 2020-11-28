“بلا حدود”.. حاتم عمور يغني بلهجات عربية مختلفة

متابعة بتجــــــــــــرد: يعمل النجم المغربي حاتم عمور على الإنتهاء من ألبومه الجديد، الذي يحضر له حاليًا مع نخبة من صناع الموسيقى في المغرب والشرق الأوسط، ومن المقرر طرحه خلال السنة المقبلة.

“بلا حدود” هو العنوان الذي اختاره حاتم لألبومه الجديد، في ظل الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، فبالرغم من التباعد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى وتوحدنا للتغلب على هذه المحن.

وسيشكل هذا الألبوم نقلة نوعية في مسيرة عمور الفنية، إذ يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها اللهجة المغربية التي يعتبر سفيرًا لها ويحرص دائمًا على نشرها في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أغنيات اخرى باللهجتين الخليجية والعراقية ومفاجآت عديدة سيتم الكشف عنها لاحقًا مع صدور أغاني الألبوم.

ويضع حاتم حاليًا ملامح ألبومه الجديد، بالإتفاق مع الشعراء والملحنين والموزعين لتحديد الأغاني المطلوبة لوضعها في الألبوم، ليكون جاهزًا نهاية السنة الحالية.

كما من المرتقب أن يختار عمور أغنيات من ألبومه الجديد، لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، على أن يتم إصدارها بشكل تدريجي تماشيًا مع النمط الجديد في إصدار الألبومات.

يشار إلى أن “بلا عنوان” آخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا واستطاع أن يكون حديث مواقع التواصل الإجتماعي ومؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر التريند المغربي على يوتيوب وحققت اغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة، بالإظافة إلى حصوله على نسبة إستماع كبيرة على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات المغربية والعربية.