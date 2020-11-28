فيديو.. شادية تكشف سبب اعتزال التمثيل والتفرغ للعبادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسكن الفنانة المصرية شادية قلوب محبيها رغم الرحيل، وفي ذكرى رحيلها التي توافق 28 نوفمبر 2020، نستعرض عدة ملامح من رحلة حياتها.

ولدت فاطمة أحمد كمال شاكر في 8 فبراير 1931، بمنطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين بالقاهرة، وترجع أصولها إلى محافظة الشرقية المصرية، ولكن جذور عائلتها تعود إلى أصول شركسية، وهي مجموعة عرقية أوروبية كانت تسكن شمال غرب القوقاز.

واكتشف والدها موهبتها الفنية منذ الصغر، وطلب من الفنان فريد غصن تعليمها الغناء، وأسند إلى الفنان المصري الكبير عبدالوارث عسر مهمة تعليمها التمثيل والإلقاء.

ويقال إن "عسر" هو الذي أطلق عليها لقب شادية عندما سمع صوتها لأول مرة وقال عنها "شادية الكلمات".





وفي عام 1947، شاركت شادية وعمرها 16 عاما في مسابقة نظمتها شركة اتحاد الفنانين لاكتشاف مواهب جديدة، وتحمس لها المخرج أحمد بدرخان، ورشحها على الفور للمشاركة في فيلم بعنوان "أزهار وأشواك" بجوار هند رستم ومديحة يسري.





وابتسم الحظ لهذه الفنانة الموهوبة، بعدما عملت مع الفنان محمد فوزي في فيلم "العقل في إجازة"؛ إذ حقق الفيلم نجاحا كبيرا، ما دفع محمد فوزى إلى الاستعانة بها في عدد كبير من أفلامه منها "بنات حواء، صحاب الملاليم، الروح والجسد".

وبمرور الأيام وتعدد التجارب، أصبحت شادية نجمة وتصدرت صورتها الأفيشات، ومنحها النقاد عدة ألقاب أهمها "دلوعة السينما"، و"معبودة الجماهير".





واستطاعت أن تحتل القمة بفضل موهبتها الاستثنائية في التمثيل وإحساسها العذب في الغناء.

وعندما نتأمل الأرشيف الفني لدلوعة السينما نكتشف أنه يضم أفلاما رائعة منها "المرأة المجهولة، شيء من الخوف، أغلى من حياتي، كرامة زوجتي، نحن لا نزرع الشوك، زقاق المدق".





تزوجت شادية 3 مرات، الأولى من الفنان عماد حمدي، والثانية من مهندس الصوت عزيز فتحي، والثالثة من الفنان صلاح ذو الفقار، وانفصلت عنه في 1969.

في عام 1985، قررت شادية الاعتزال بعد تقديم أغنية "خد بإيدي" في حفل الليلة المحمدية.





وفي مقطع فيديو نادر ظهرت بجوار الدكتور مصطفى محمود والموسيقار محمد عبدالوهاب، وتحدثت عن سبب اعتزالها، وقالت إن الفن رسالة وأنها أدت دورها على أكمل وجه، وأنها نشأت وسط أسرة متدينة، وتصلي وتصوم، ولكن العمل في الفن جعلها تنشغل كثيرا.





وعندما شعرت بعدم الراحة، وتملك منها الإحساس بالقلق، قررت الاعتزال والتفرغ للعبادة ورعاية الأطفال الأيتام.

وفي 28 نوفمبر 1917 ماتت شادية، إثر إصابتها بفشل كامل في التنفس.