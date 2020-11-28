إصابة 7 أشخاص في انفجارين خلال 30 دقيقة بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأفغانية، السبت، إصابة 7 أشخاص على الأقل في انفجارين منفصلين في العاصمة كابول.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن الشرطة قولها إن الانفجار الأول وقع في حي "خير خانا" بمنطقة الشرطة الـ11 في كابول.



وأوضحت أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة مغناطيسية، أصيب خلاله 4 أشخاص، طبقا لما ذكرته شرطة كابول في بيان منفصل.

وأشارت الشرطة إلى أن عبوة ناسفة أخرى مزروعة في سيارة انفجرت بعد 30 دقيقة من الانفجار الأول في بلدة "أوميد-أي-سابز" في منطقة الشرطة السادسة في العاصمة وأدى لإصابة 3 أشخاص.

ولم تقدم شرطة كابول المزيد من التفاصيل بشأن الانفجارين، فيما لم تعلن أي جماعة، بما فيها طالبان مسؤوليتها.

ورغم استمرار جهود التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة وطالبان في أفغانستان التي عاشت عقودا من الفوضى لا تزال الحركة تواصل عملياتها ضد عناصر الجيش والشرطة.

ومع استمرار العلميات الإرهابية في البلاد يحذر قادة أوروبيون في الوقت الراهن من مخاطر انسحاب غير مدروس لقوات التحالف الدولي.