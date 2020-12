شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض فى السعودية تستقبل فيلم The Croods A New Age يوم 3 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائي في السعودية فيلم الانيميشن الجديد The Croods A New Age يوم 3 ديسمبرالمقبل وذلك طبقا لموقع imdb، وهو الجزء الثاني من فيلم The Croods، حيث يعيد تقديم عائلة Croods التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالي للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنة شاعرية تلبي جميع احتياجاتهم ، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حيث لم يمض وقت طويل قبل أن يرحب Bettermans بآل Croods ويعرفهم على حياتهم العصرية ومع ذلك ، سرعان ما ستنشأ التوترات وعندما يبدو كل شيء ضائعًا ، يظهر تهديدًا جديدًا سيدفع كلا العائلتين في مغامرة ستجبرهما على احتضان خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

بينما ركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 الأصلي على أهمية الأسرة ، إنما هذا الجزء يركز على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية ، ولكن في جوهره ، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا".

وفي حين أن معظم هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021 ، قامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر الجاري.