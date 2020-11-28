سامي مغاوري يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل فيلم "ماما حامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان سامي مغاوري، أنه يبدأ تصوير أولى مشاهده في فيلم "ماما حامل" يوم 10 ديسمبر المقبل.

وقال مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بالفيلم شخصية رجل يعمل مديرًا لمنزل بيومي فؤاد الذي يرتكب ضده جريمة ثم يختفي بعدها.

وأوضح، أنه تعاون مع الفنانة ليلى علوي في أكثر من عمل فني يمتد لسنوات طويلة، مؤكدًا أن عودتها للسينما بعد غياب يُعد شيئًا جميلاً جدًا ويُسعد الجمهور المصري والعربي.

وعما جذبه للموافقة على الفيلم، فقال مغاوري، إنه موضوع لطيف جدًا ويعالج قضية إجتماعية بشكل كوميدي، بالإضافة لخوض ليلى علوي وبيومي فؤاد بطولته، ومجموعة من الشباب الجديد الواعد الذي يتمتع بدمه الخفيف.

وأضاف، أن المخرج محمود كريم يُعد مخرج كبير وواعد، وأيضًا المؤلف لؤي السيد الذي كتب عملاً سينمائيًا في غاية الروعة.

فيلم "ماما حامل" تدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.