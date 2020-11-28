أمال ماهر: نادينا الحبيب والعظيم بطلا لإفريقيا للمرة التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
احتفلت الفنانة أمال ماهر، بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".
وكتبت ماهر، عبر حسابها على موقع "تويتر": "مليون مبروك نادينا الحبيب والعظيم بطلا لإفريقيا للمرة التاسعة.. الأهلي بطل إفريقيا".
وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.
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