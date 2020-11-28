تراند اليوم : مصطفى درويش: لا اعرف سر غضب كاملة ابو ذكري من اسرة “١٠٠ وش”

قال مصطفى درويش إن المخرجة كاملة ابو ذكرى القائدة لفريق عمل 100 وش وعشنا حالة رائعة ولا اعرف سبب غضبها من فريق العمل وهناك احد وصل لها حاجه من احد فريق العمل ولست انا .

و اضاف درويش خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، وايضا المخرجة كاملة قالت انها تسرعت فى كتابة البوست الغاضب من فريق عمل 100 وش ، وكاملة ابو ذكرى صاحبة فضل علينا واصبحنا نجومنا من خلال كاملة ابو ذكري فلها منا كل التقدير والاحترام

وعن مستقبله الفنى قال درويش انا ماضى مع العدل جروب وهناك تجربة جديدة وايضا تعاون اخر مع نيللى كريم .