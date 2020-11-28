شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرعى ينتهى من مونتاج حلقات مسلسل أبلة فاهيتا الجديد "دراما كوين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج خالد مرعى من مونتاج حلقات مسلسل الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" والتى يحمل عنوان "دراما كوين"، حيث انتهت من تصويره منذ فترة قبل انطلاق حلقات موسمها الجديد من برنامجها.

وكانت الجهة المنتجة طرحت صورة من كواليس تصوير العمل الدرامى الجديد لمسلسل "أبلة فاهيتا" الجديد الذى سيأتى بعنوان "دراما كوين"، والذى سيشاركها فى بطولته الفنان باسم سمرة والفنانة دنيا ماهر والفنان أسامة عبد الله.

مسلسل "دراما كوين "، ينتمى لنوعية الـ 6 حلقات وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التى سطع نورها بين الجماهير العربية، وكن انقلب حالها رأساً على عقب بعد ان وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع، ليكون بذل كهذا المسلسل هو أول أعمال أبلة فاهيتا فى عالم الدراما بعد أن كان لها باع كبير فى البرامج التلفزيونية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات العالمية مطلع العام الجديد.

يذكر أن أبلة فاهيا قدمت برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر فضائية "أون" كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏