خالد سرحان: مفيش في الدنيا أحلى من الفوز غير المستحق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
احتفل الفنان خالد سرحان، بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".
ونشر سرحان صورة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "مفيش في الدنيا أحلى من الفوز غير المستحق.. جربه على ضمانتي هيعجبك".
وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.
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