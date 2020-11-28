أمير السويد كارل فيليب وزوجته صوفيا أصيبا بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 03:39 صباحاً - بعد إصابة عدد من الأمراء في أوروبا بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم منه خلال أيام قليلة، بينهما: الأمير تشارلز وابنه الأمير ويليام ،كان آخر المصابين من العائلات الأوروبية المالكة،أمير السويد كارل فيليب ،وزوجته الأميرة صوفيا اللذين شعرا بأعراض انفلونزا خفيفة من يوم الأربعاء بعد مشاركتهما بأيام قليلة بمراسم جنازة ملكية،فخضعا لفحص فيروس كورونا،وجاء إيجابياً.



وكان قد أعلن القصر الملكي السويدي أمس الخميس رسمياً عن إصابة أمير السويد كارل فيليب البالغ من العمر "41 عاماً"،وزوجته الأميرة صوفيا ،وخضوعهما للحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحوصاتهما الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد 19" إيجابية ،إذ بدت عليهما أعراض خفيفة.



وبحسب وكالة "الأنباء الألمانية، باشر طبيب العائلة الملكية بالمتابعة والتقصي لتتبع سلسلة العدوى، ومن المقرر إجراء إختبار كورونا لكل من الملك كارل الـ16 جوستاف والملكة سيلفيا، وولية العهد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.



وقالت مارجريتا تورجرين المتحدثة باسم القصر، لصحيفة «إكسبرسن»، إن العائلة الملكية اجتمعت الجمعة الماضية للمشاركة في جنازة والتر سوميرلاث، الشقيق الأكبر للملكة سيلفيا وإن أبناء الأمير كارل فيليب وزوجته صوفيا : الأمير ألكساندر "4 أعوام"،والأمير غابرييل "3 أعوام" ، لا يعانيان من أي أعراض ما،ولا تعرف ما إذا تم إخضاعهما لفحص فيروس كورونا أم لا.



يشار إلى أن الأمير كارل فيليب البالغ من العمر"41 عاماً" هو الرابع في حق ولاية العرش،وتزوج الأميرة صوفيا هيلكفيست البالغة من العمر"35 عاماً" عام 2015،ولديهما طفلان هما : ألكساندر وغابرييل.







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