سعد الصغير يهدى الأهلى أغنية "ملوك أفريقيا" بعد التتويج بالأميرة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى المطرب سعد الصغير، النادى الأهلى، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "ملوك أفريقيا"، وذلك بعد فوزه بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-1. الأغنية من كلمات إسلام خليل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع شيبسى وميدو مزيكا.
وجاءت كلمات الأغنية: "الأهلي جامد ده فريق جبار، شايفين سامعين الجماهير بالملايين، ترقيص تهديف الأهلي ده مخيف، بنحبه برش برش، ده تاريخ وكيان اسمه الأهلي يا جدعان، الأهلي هو العمر، الأهلي واكل الجو، لما الأهلي بيلعب الدنيا بتحلو، ارقص كده كده كده كده".
وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن.
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