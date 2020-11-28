شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش: كاملة أبو ذكرى صاحبة فضل على أسرة "بـ100 وش" ولا أعرف سر غضبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مصطفى درويش: "إن المخرجة كاملة أبو ذكرى القائدة لفريق عمل (بـ100 وش)، وعشنا حالة رائعة ولا أعرف سبب غضبها من فريق العمل، وهناك أحد وصل لها حاجة من أحد فريق العمل ولست أنا".





وأضاف درويش، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "المخرجة كاملة قالت إنها تسرعت فى كتابة البوست الغاضب من فريق عمل 100 وش، وهى صاحبة فضل علينا، وأصبحنا نجومنا من خلال كاملة أبو ذكرى فلها منا كل التقدير والاحترام"، وعن مستقبله الفنى قال درويش: "أنا ماضى مع العدل جروب وهناك تجربة جديدة وأيضا تعاون آخر مع نيللى كريم".





وكانت أحداث "بـ100 وش" محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش" على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

وتوقع عدد من المشاهدين سيناريوهات للجزء الثانى للمسلسل، وهى أن العصابة لن تترك فتحى فى حاله والذى نصب عليهم وأخذ أموال عملية "باسم الأمير" وسوف يبحثون عنه حتى أن يعثروا عليه ويأخذون جميع الأموال، أما السيناريو الثانى هو أن العصابة تستكمل عمليات النصب فى سويسرا وينفذون أكثر من عملية مثلما كانوا يفعلون فى مصر، والسيناريو الثالث هو وصول الشرطة لمكان العصابة فى سويسرا وترحيلهم وسجنهم ومحاوله أفراد العصابة الهروب من السجن.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.