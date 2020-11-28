أنغام للخطيب بعد فوز الأهلي: مبروك يا محترم.. ربنا يخليك لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت المطربة أنغام، رسالة لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، بعد نجاح الأحمر في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

ونشرت أنغام، صورة للخطيب عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلّقت: "مبروك يا محترم.. محمود الخطيب أسطورة مصر.. ربنا يخليك لمصر ويبارك في صحتك".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.