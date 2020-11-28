نوال الزغبي بملابس الجيش وسيلفي هنا الزاهد وأماني كمال..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بفستان جديد في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد، عن صورة من جلسة تصوير لها بعد مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دينا وسلمى وأن".



ليال عبود

الفنانة اللبنانية ليال عبود، ظهرت في أحدث إطلالة لها وهي تمسك بـ"مسدس"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقعتَ سقوطي.. فخيّبتُ ظنّك بي..إنِّي لأشهدُ أنك جعلتني امرأة أقوى، تحيا من جديد".



حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شئ مرينا بيه في حياتنا، كان تمهيد لخير.. وكل خير ليه وقته".



هاجر أحمد

ظهرت الفنانة هاجر أحمد، بإطلالة رياضية داخل صالة الجيم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يمكنني الاستسلام أبدًا ، فأنا أبذل قصارى جهدي دائمًا".



نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، إطلالة بملابس الجيش، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الثقة .. لا شيء بدون دليل".



أماني كمال

الفنانة أماني كمال، ظهرت بصحبة الفنانة هنا الزاهد، أثناء إلتقاطهما صورة سيلفي عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، صورة بملابسها الشتوية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"أيام الشتاء".

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، ظهرت بإطلالة رائعة داخل منزلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"صباح الجمال والحب".

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب، أحدث إطلالة لها، حيث ركزت خلالها على وجهها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.