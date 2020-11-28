إليسا توجه "رسالة خاصة" إلى جماهير الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن تشجيعها للنادي الأهلي في مواجهته أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وفي مصالحة لجماهير الزمالك كتبت إليسا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يزعلوش مني الزملكاوية بحبهم أوي برضه بس القلب و ما يريد".

وكانت إليسا أعربت عن أمنيتها بخروج مباراة القمة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية. وغرّدت إليسا قبل بداية المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، قائلة: "بانتظار المباراة التاريخية اليوم، و يا رب تكون مباراة جميلة وكلها حماس. والأهلي حديد".



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