شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب شخصية أبو حجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مصطفى درويش: "لم أكن أتوقع النجاح الكبير لشخصية أبو حجر التى قدمتها فى حكاية (ربع قيراط) ضمن مسلسل (إلا أنا)، وإننى تلقيت رسائل تهديد وحالة غضب كبيرة، وهذا يعنى مدى نجاح الشخصية".

وأضاف مصطفى درويش، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة: "لى صديق حب بنت واتجوزها فى شقة مراته اللى تعبت فيها، ومن هنا عشت مع شخصية أبو حجر بحكاية ربع قيراط".





وأشار درويش إلى أن هناك حالة حب عاشها فريق العمل بحكاية ربع قيراط بمسلسل إلا أنا، مضيفا أن ريهام عبد الغفور فنانة متميزة ومحترمة جدا.

وأكد: "أصعب مشهد بالمسلسل عندما وجدتنى مع مراتى وبكيت بالفعل، وقمت بتمثيل ما يقرب من 30 عملا فنيا ولأول مرة أبكى خلال هذا المشهد مع ريهام عبد الغفور، ولن أكرر دور الخاين كثيرا خلال الفترة المقبلة، لأننى لا أحب التكرار".

وقال مصطفى درويش: "شخصية أبو حجر بالتاكيد موجودة ولكن الرجالة زى الفل، وكلنا شاهدنا مسلسل الحاج متولى وكنا سعداء بالشخصية".

وأضاف درويش: "أنا عادى مع الستات مش مفترى، وجاذبية البنت ثقافتها ودماغها وأن يكون دمها خفيف وعنيها تكون حلوة، ولم تكن فى حياتى بنت الجيران التى أحبها، ولا أعرف أعاكس وبدايتى علاقاتى النسائية فى الكلية، ولم أخسر أى صاحب بسبب ست، وامرأة واحدة لا تكفى فى حياة الرجل، وأنا لم أتزوج حتى الآن".





وأشار درويش إلى أن "الستات بتحب فى مصطفى درويش جرأته ورجولته، وأن الراجل فى العموم مش بيخون". وتابع: "أكتر ست خلتى أبكى أمى، وأكبر غلطة تسيب البيت للست، وأحلى كلمة يحب الراجل يسمعها من الست إنت سندى".

"ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وهى هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض" .

وحقق مصطفى درويش نجاحاً فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "ب 100 وش" الذى شارك فى بطولته مع نيللى كريم وآسر ياسين وشريف دسوقى واسلام ابراهيم ودنيا ماهر وسلوى محمد على وحنان يوسف وزينب غريب وحسن أبو الروس وسارة التونسى وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.