شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا: هنيدى بيدعمنى وتامر حسنى طيب و"فرصة تانية" تجربة ثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عصام السقا عن دعمه من عدد من الفنانين مثل محمد هنيدى: "أنا سعيد بإشادة هنيدى، وكنت فى حالة كبيرة من السعادة لما كتبه هنيدى عبر صفحته الرسمية عنى".

وأضاف السقا، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، عن تجربته مع تامر حسنى وأنه قدم عملا فنيا معه: "تامر حسنى طيب جدا، ويحب الجميع، ويخدم على كل ممثل ويساعده، ودمه خفيف جدا". وعن تجربته مع أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" قال: "كرارة محب للجميع ويتمنى الخير لكل الناس".

وعن تجربته مع ياسمين صبرى فى مسلسل "فرصة تانية" الذى عرض فى سباق رمضان الماضى، قال: "إنها تجربة ثرية وأضافت لى كثيرا"، كما تحدث السقا عن تجربته التى وصفها بالمختلفة فى مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال ودور "أبو ضيف".

وأعرف السقا عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على الشخصية التتى قدمها في حكاية "ربع قيراط" ضمن مسلسل "إلا أنا" مع الفنانة ريهام عبد الغفور، ويتمنى عصام أن يجسد شخصية صعيدى فى عمل فنى، على حد وصفه.