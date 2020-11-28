شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: زيادة عدد مشاركة الأفلام المصرية فى دورة مهرجان القاهرة مجرد صدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج والسيناريست محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى: "إن مصر تشارك فى هذه الدورة بعدد كبير من الأفلام، وأعتقد أن هذا مجرد صدفة وليس أمرا مرتبا له، وهناك عدة معايير يتم على أساسها اختيار الأفلام المشاركة ومنها أن يكون الفيلم إنتاج 2020، ويعرض لأول مرة بالمهرجان، والأهم أن نحب الفيلم كى نستطيع أن ندافع عنه، وكنا دائما نتناقش فى اختيار الأفلام وعملنا بشكل ديمقراطى، وأعتقد أن الفيلم الذى اخترناه ولم يكن المرة الأولى الذى يعرض هو فيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء، والذى حصل على السعفة الذهبية، وسيعرض خارج المنافسة لأنه حدث تاريخى.



وأضاف محمد حفظى، أثناء استضافته فى برنامج مساء DMC ، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان ويعرض على قناة DMC: "لم أقم بتعيين شخص بديل لأحمد شوقى كمدير فنى بعد استقالته، لأننى رأيت أنه سيكون قرارا خاطئا، خاصة أننا كنا قد بدأنا التجهيز للدورة ومر وقت على ذلك، وأتمنى أن يتم تعين أخر فى الدورة القادمة قبل البدء فى العمل فيها".



وتابع المنتج محمد حفظى: "فيلم الافتتاح هو فيلم (الأب) من إخراج فلوريان زيلر وإنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد ذلك التجربة الأولى للكاتب المسرحى فلوريان زيلر، وهو فيلم إنسانى من الدرجة الأولى والتمثيل والكتابة فيه هم أهم العناصر التى تجعله يرشح للأوسكار"، وأضاف: "أما التكريمات فى المهرجان فإنها سياسة مختلفة، فنحن لا نسعى لتكريم النجوم أمام الكاميرا، ولكن نكرم الكتاب وأبطال ما وراء الكاميرا، ولا بد أن يكون المكرم له دور فى المهرجان".