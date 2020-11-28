شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا: أتشرف أن يكون لقبى نسبة إلى أحمد السقا وخوفت من شخصية "هرم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الشاب عصام السقا: "إن النجم أحمد السقا أخويا الكبير فى الحياة وعشرة عمري وله فضل كبير عليا، وأنا بدأت حياتى الفنية كمونتير بمسلسل تامر وشوقية، وتم إطلاق اسم الشهرة عصام السقا من خلال عشقى لأحمد السقا وهذا شرف لى".





وأضاف السقا، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "شغلى بالمونتاج أضاف لى الكثير فى عالم التمثيل وأعطانى خبرة كبيرة، وأن المونتاج هو قلب عملية التمثيل، وهناك العديد من النجوم والمخرجين بدأوا حياتهم كمونتير"، وعقّب عمرو الليثى: "شغلتى كمخرج أضافت لى كمذيع".





وأكد عصام السقا أن أصعب دور قدمه هو "هرم" بمسلسل الاختيار، مضيفا: "أن تقدم شخصية شهيد، وانتظار الأهل لمعرفة كيف استشهد ابنهم وكنت متخوف جدا".

وأضاف السقا: "كواليس مسلسل الاختيار حالة غير طبيعية، وكان معانا بعض المجندين والضباط، وأن شخصية هرم هو مجند طيب والجميع يحبه، وكنت أجلس معاهم وأستمع إليهم، واستمعت إلى والد الشهيد هرم، والعلاقة بينه وبين منسى".