شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يطارد السقا ومنى زكى فى "العنكبوت".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ومنى زكى التصوير فى العديد من الديكورات المشاهد الأخيرة من الفيلم، والذى يجمع بين منى زكى والسقا ويسرا اللوزى ومحمد ممدوح، وتتضمن المشاهد الأخيرة مطاردة ممدوح "تايسون" لكل من السقا ومنى زكى، ومحاولتهم الهروب منه، بعد تورط منى زكى مع السقا، حيث يحاول الأخير إنقاذها طوال الأحداث، والهروب من عالم المافيا التى تطاردهم ومن ضمنهم تايسون.

وتدور أحداث "العنكبوت" حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت، خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.