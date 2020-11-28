شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: أقمنا مهرجان القاهرة فى ظل ظروف كورونا لأن الحياة لا بد أن تستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج والسيناريست محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى: "انتظرنا موافقة الدولة لإقامة المهرجان الذى كان من المفترض أن يقام فى نوفمبر، وتم تأجيله لمدة أسبوعين تقريبا، والقرار كان نابعا من الجميع الذى وجد ضرورة إقامته على الرغم من وجود فيروس كورونا، فوجدنا أنه لا بد أن نتعايش مع هذا الوضع فلا بد أن تستمر الحياة".

وأضاف حفظى، خلال لقائه فى برنامج مساء DMc، مع الإعلامى رامى رضوان والذى يذاع على قناة DMc: "هناك بعض الأفلام تبدأ مشوارها من خلال المهرجانات، فالمهرجان يكون وسيلة لتسليط الضوء على بعض الأفلام بالإضافة لكونها جزءا من الحركة الثقافية العامة".









يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى قد أعلن عن موعد إقامة الدورة الـ42، لتقام فى الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، وذلك لضمان تقديم دورة أكثر أمانا ونجاحا، وفق الإجراءات والتدابير الصحية التى تقرها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وطبقا لمواعيد المهرجان الجديدة سيتم تنظيم النسخة الثالثة لمنصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، على أن تقام فعاليات "ملتقى القاهرة السينمائى" ما بين 5 و7 من الشهر نفسه.