شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى عن هدف شيكابالا في شباك الأهلى: "جون بلاى ستيشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم محمد هنيدى، على الهدف الأول لنادى الزمالك للنجم شيكابالا، في مرمي الأهلي في الدقيقة 31 لتصبح النتيجة التعادل 1/1 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السولية من عمر المباراة التي تجمعهما فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ونشر محمد هنيدى، صورة لنجم الزمالك شيكابالا، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً:"شيكا جون بلاي ستيشن".



محمد هنيدى عبر تويتر

يشار إلى أن نجم شيكابالا أحرز الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي الأهلي في الدقيقة31 من عمر المباراة التي تجمعهما علي لقب دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة التعادل 1/1 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه.

وضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما ضم تكشل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمد أبو جبل، خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر، خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى، خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد.