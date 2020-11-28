شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار هشام خرما يضع الموسيقى التصويرية لاحتفال "50 سنة فن" لمحمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الموسيقار هشام خرما من وضع الموسيقى التصويرية لاحتفالية "50 سنة فن" للنجم محمد صبحي، الذي يحتفل فيها بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية، ويكرم خلالها أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحى.



محمد صبحي وهشام خرما

احتفال "50 سنة فن" ليس مجرد تكريم لعدد من الفنانين ولكنه عرض مسرحي يستعرض تاريخ الفن المصري بمبدعيه منذ الستينيات مرورا بالسبعينيات ثم الثمانينيات والتسعينيات، وصولا للحظة الآنية التي يمر بها الفن المصري حاليا.

يذكر أن الموسيقار هشام خرما شارك في العديد من المناسبات الدولية والمحلية مع العديد من الموسيقيين والفنانين، ففي عام 2018 شارك الموسيقار عمر خيرت فعاليات تكريم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث قام الموسيقار عمر خيرت بتقديم لحن الشروق وتبعه خرما بتقديم لحن الغروب، في نفس العام شارك خرما في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، حيث قام بوضع الموسيقى التصويرية لافتتاح وفعاليات المنتدى.

كما تعاون مع المطربة الهندية تانفي شاه نجمة فيلم Slumdog Millionaire في عملها الفني ولدت حرة "Born Free" والذي سيتم إطلاقه قريبا، وكانت آخر أعماله الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في رمضان 2020.