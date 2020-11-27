نبيل الحلفاوي يعلق على الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق على الشوط الأول الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أجايي ده يا إما هايل جدًا يا إما سيئ جدًا.. النهاردة سيئ.. أرى أن جيرالدو أفيد.. مروان في صورته غير الموفقة.. كهربا سيكون أفيد.. الأهلي فقد شراسته بعد إحراز الهدف".

يخوض الأهلى، المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي- محمد هاني– ياسر إبراهيم– أيمن أشرف– علي معلول- حمدي فتحي– عمرو السولية– جونيور أجايي– حسين الشحات– محمد مجدي قفشة- ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبوجبل- أحمد عيد– محمود علاء– محمد عبدالغني– إسلام جابر- طارق حامد– فرجاني ساسي- أشرف بن شرقي- محمود شيكابالا- أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد.