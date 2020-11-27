عمرو سلامة عن نهائي أفريقيا: "أتمنى الناس كلها تتعامل بعقل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص المخرج عمرو سلامة، على مؤازرة فريقه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، متمنيًا أن تسير الأمور على خير وبهدوء، وأن يتعامل الجميع بعقل.
وكتب سلامة، عبر حسابه على "تويتر": "كزملكاوي، وكواحد دائمًا متعاطف مع الطرف الأقل حظًا في الدنيا، أتمنى الزمالك يكسب، وفي الحالتين أتمنى الدنيا تمشي بهدوء واليوم يقفل على خير والناس كلها تتعامل بعقل".
يذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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