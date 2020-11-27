محمد هنيدي معلقا على هدف شيكابالا: "جون بلاي ستشين"

علق الفنان محمد هنيدي، على هدف اللاعب شيكابالا في مرمي حارس الأهلي محمد الشناوي، في المباراة المقامة حاليًا بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا للمرة الأولي في تاريخ الكرة الأفريقية.

وكتب الفنان محمد هنيدي، عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعيي قائلًا::" هدف بلا ستيشن"، تعليقًا على جمال وروعة هدف اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا في مرمي النادي الأهلي، ليتعادل الزمالك أمام الأهلي في الشوط الأول من المباراة المقامة

حاليًا باستاد القاهرة .

وانتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لهدف لكل فريق، أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، بينما صحح النتيجة اللاعب شيكابالا بهدف لنادي الزمالك.

وبدأ تشكيل النادي الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد عيد، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وإسلام جابر

الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ومحمود عبدالرازق

شيكابالا، وأشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود عبد الرحيم "جنش" - كاسونجو - محمد عبدالسلام - حازم إمام - محمد أوناجم - كريم بامبو - عمر السعيد.

بينما بدأ تشكيل النادي الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية

الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - أليو بادجي - كهربا - جيرالدو - أحمد الشيخ