يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
"الخليج 365" من بيروت: توفيت الممثلة وكاتبة السيناريو الإيطالية داريا نيكولودي عن عمر ناهز 70 عاماً، حسبما أكدت ابنتها الممثلة آسيا أرجينتو يوم الخميس.
وكتبت أرجينتو تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام ناعية والدتها: "ارقدي في سلام أمي العزيزة"، دونك، تغوص الأرض تحت قدمي، أشعر أني فقدت مرجعيتي الحقيقية الوحيدة".
وظهرت نيكولودي في العديد من أفلام الرعب التي أخرجها زوجها ووالد إبنتها داريو أرجينتو، بما في ذلك فيلم Deep Red لعام 1975 ، و Tenebrae لعام 1982 ، و Phenomena لعام 1985 ، وأوبرا 1987. كما شاركت في كتابة فيلم Suspiria الأصلي لعام 1977 الذي اخرجه أرجينتو.
تضمنت أعمالها الأخرى فيلم المخرج ماريو بافا صدمة عام 1977 و سكارليت ديفا عام 2000 ، الذي أخرجته آسيا أرجينتو.
وأعلن مخرج أفلام الرعب الشهير داريو أرجينتو، زوج نيكولودي السابق ووالد آشيا، الوفاة بشكل منفصل لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممثلة الإيطالية داريا نيكولودي بعمر 70 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.