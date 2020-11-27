شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى وصلاح عبدالله وأيمن بهجت عن مباراة القمة: عودة بطولة أفريقيا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من الفنانين على أهمية نبذ التعصب قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرين إلى أن المباراة ليست كأي مباراة بين القطبين، كونها مباراة لها أهمية خاصة مع عودة بطولة دورى أبطال أفريقيا لمصر بعد سنوات، حيث قال الفنان نبيل الحلفاوى عبر تويتر: "مباراة اليوم ليست كأي مباراة بين القطبين.. يتفوق أحدهما ثم التحفيل المعتاد. مباراة اليوم إلى تحمل ما هو أهم من التفوق.. عودة بطولة إفريقيا بعد سنوات الغياب عن نفسي.. واحتفالا بعودة الأميرة السمراء.. لا تباهي ولا معايرة ولو على سبيل المداعبة بل كل الاحترام والتقدير للمنافس الكبير".



نبيل الحلفاوي عبر تويتر

من جانبه، قال الفنان صلاح عبدالله عبر تويتر: "ليلتنا بيضا بإذن الله.. ولذلك أتمنى فوز الزمالك"، وشارك جمهوره صورة في تغريدة أخرى معلقا عليها :"#الصورة_حلوة_عقبال_اللعب_والروح الأهلاوية يتمنوها التاسعة والزملكاوية يتمنوها السادسة ومصر تتمناها مباراة رائعة لعباً وسلوكاً بروح رياضية عالية بين الطرفين و"الجمهورين" وجمعة مباركة على كل المصريين الطيبين وصباح الخير وتصبحوا على خير". بينما دعم الشاعر أيمن بهجت قمر النادي الأهلي بأغنية تشوفه تقول اهلاوي.



صلاح عبدالله عبر تويتر



صلاح عبدالله عبر تويتر

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما نشر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو، لأغنية "ده تشوفه تقول أهلاوى".

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.

وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر، وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏