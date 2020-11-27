شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا بعد إعلان تشجيعها للأهلى: "ما يزعلوش منى الزملكاوية..القلب و ما يريد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن تشجيعها للنادى الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، الأمرالذى كان صدمة لجمهورها من مشجعى الزمالك ، وحاولت مصالحتهم ، وكتبت النجمة اللبنانية إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر:"ما يزعلوش مني الزملكاوية بحبهم أوي برضه بس القلب و ما يريد".

إليسا عبر تويتر وكانت عبرت النجمة اللبنانية إليسا، عن أمنيتها بخروج مباراة القمة الافريقية بين الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية، كما كشفت عن تشجعيها للنادي الأهلي وأمنيتها بفوزه فى المباراة الهامة، وغردت إليسا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "بانتظار المباراة التاريخية اليوم، و يا رب تكون مباراة جميلة وكلها حماس. والأهلي حديد".

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا بعد إعلان تشجيعها للأهلى: "ما يزعلوش منى الزملكاوية..القلب و ما يريد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.