شكرا لقرائتكم خبر عن "الموصل" أول فيلم أمريكى ناطق باللغة العربية على netflix والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شبكة netflix عرض فيم "الموصل"، والذى يعتبر أول فيلم ناطق باللغة العربية من إنتاج شركة Russo Brothers التي أنتجت Marvel Avengers ومن تأليف وإخراج ماثيو مايكل كارناهان مؤلف أعمال World War Z و 21 Bridges، والفيلم من بطولة وليد القاضي وتشارك في البطولة حياة كاميلي وسهيل الدباجي ووآدم بيسا وإسحاق إلياس ومهايمن محبوبة.
ويتطرّق الفيلم للحرب العراقية، حيث يرصد فرقة شرطة عراقية تقاتل من أجل تحرير العاصمة من قوات داعش، وتم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان مدينة البندقية ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي في العام الماضي، وأشاد به العديد من النقاد والمواقع مثل ScreenDaily و Hollywood Reporter، وكتب عنه موقع IndieWire :"فيلم الموصل هو عمل قوي ومكثّف، غير شخصي وموضوعي حول الحروب ضد داعش، فالفيلم هو عبارة عن حالة من تمزيق الأعصاب، وسرد الكوابيس، فأذناك لن تكف عن الصفير طوال أحداثه".
وقدم وليد القاضى فى 2020 مسلسل Young Wallander، وشارك في الفيلم التليفزيوني Agatha and the Curse of Ishtar كما ينتظر إطلاق فيلمه The Curse of Hobbes House في 2021 ، وذلك بعدما أنهى وليد تصوير فيلم 355 والذى يقدم من خلاله شخصية ياسين وهو فيلم من بطولة جيسيكا شاستين وديان كروجر وبينيلوبى كروز ولوبيتا نيونجو.
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