تراند اليوم : أحمد العوضي يتوقع فوز الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

كشف الفنان المصري، أحمد العوضي، عن الفريق الذي يتمنى فوزه في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمقامة اليوم الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك.

وتمنى العوضي في منشور له على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، فوز النادي الأهلي بكأس أبطال أفريقيا، فيما طالب نادي الزمالك بأن يقدموا مبارة ممتعة كرويا.

وكتب: “إن شاء الله الزمالك يعمل ماتش قوي جدا جدا يفتخر بيه كل عشاق الزمالك وإن شاء الله الأهلي ياخد الكأس ويفتخر بيه كل عشاق الأهلي، إن شاء الله ماتش جامد”.

وينتظر عشاق وجماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي وأفريقيا بشغف مباراة القمة الأفريقية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الأهلي لائحة الأكثر تتويجا باللقب القاري، ويحمل في جعبته رقما قياسيا قوامه 8 ألقاب، متبوعا بناديي مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بـ 5 ألقاب لكل منهما.

ويرغب الزمالك في التتويج بالبطولة الأفريقية للمرة السادسة بعد أن توج بها أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002، وذلك ليصبح ثاني أكثر الفرق في الحصول على دوري الأبطال، حيث يتساوى مع مازيمبي ولكل منهما 5 ألقاب، كما يرغب الفريق الأبيض في رد الاعتبار أمام موسيماني المدرب الحالي للأهلي والسابق لنادي صن دوانز الجنوب أفريقي والذي حرم الفارس الأبيض من التتويج باللقب السادس بعد التغلب عليه في نهائي نسخة 2016 وهي آخر مرة تأهل فيها الزمالك لنهائي دوري الأبطال.

بينما يظل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 كؤوس، أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012، و2013، بجانب حصوله على الوصافة 4 مرات.

ويعود آخر تتويج للأهلي بلقب الأميرة السمراء، إلى عام 2013، حينما حصد البطولة على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وهذه أول مرة في تاريخ البطولة يلتقي فيها فريقان من نفس البلد في المباراة النهائية، والذي يصفه المصريون بـ”نهائي القرن”.

