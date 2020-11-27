بعد أخبار عن علاقتها بممثل يصغرها سنًّا… توبا بويوكستون: أعيش علاقة مع نفسي

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت أخيراً أخبار عن علاقة حب تعيشها الممثلة التركية توبا بويوكستون مع الممثل أكين مارت دايماز الذي يصغرها بثمانية أعوام. وذكرت الصحف أنّ الثنائي تعرّفا من طريق صديقة توبا المقربة جوناي كاراغا أوغلو.
توبا ورداً على تلك الأخبار، نشرت تعليقاً عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام” قالت فيه: “أعيش هذه الفترة علاقة مع نفسي، أنا في موعد لا ينتهي مع نفسي، أنظر في عيني، وأمسك يدي بنفسي، يجب في البداية أن ألمس روحي حتى أكون العشق بذاته”.
توبا كانت انفصلت عن حبيبها السابق رجل الأعمال أوموت افيرغن، الذي يعيش حالياً علاقة حب مع الممثلة ميليسا شنولسون.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أخبار عن علاقتها بممثل يصغرها سنًّا… توبا بويوكستون: أعيش علاقة مع نفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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