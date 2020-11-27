آدم يتصدّر يوتيوب لليوم العاشر على التوالي.. “في حدا”

متابعة بتجــــــــــرد: يحقق النجم اللبناني آدم نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة “في حدا” التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر كليب “في حدا” الترند الأوّل عبر موقع “يوتيوب” في لبنان لليوم العاشر على التوالي محققًا أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

يظهر آدم في الكليب بأداء تمثيلي عالٍ يختلف عن الصورة النمطية التي تعوّد الجمهور عليها منه، حيث تُعبّر الأغنية عن حالة الحبيب الحائر بين قلبه وعقله، وإمكانية دخوله في صراع نفسي يُخرِّب عليه البناء العاطفي المتماسك للعلاقة.

آدم بدا في الكليب مرةً هادئًا ساكنًا يخشى الاقتراب ممن يحب، ومرة ثانية غاضبًا حانقًا يكسّر كل ما يجده أمامه، ليكشف في مشاهد خاطفة للأنفاس عن قدرات تمثيلية لافتة.

نفيد بالذكر ان أن أغنية “في حدا” من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، أما الإخراج فكان من حصة بهاء خداج، والذي تمكنّ من إقناع آدم بلعب شخصيتين في كليب واحد.