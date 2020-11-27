دراما تفضح ثمن الشهرة في هوليوود

متابعة بتجـــــــــــرد: يقدم فيلم Beast Mode أو «وضع الوحش» نقداً ذاتياً للحياة في هوليوود، يخبرنا أن ما يبدو لنا من بريق وأضواء ونجومية وحياة ناعمة، يخفي وراءه قسوة ووحشية وغاية تبرر الوسيلة، ووحوش تتخفى وراء أقنعة الرقة والبراءة. يخبرنا أن معظم المشاركين في صناعة السينما وحش حقيقي أو مجازي، أو ربما الاثنين.

يفضح لنا الفيلم ببساطة الثمن الذي يدفعه صناع هوليوود من أجل النجاح والنجومية والشهرة.

يواجه برين ناش«توماس هويل» مشكلة كبيرة أثناء صناعة فيلمه الأخير Beast Moon أو وحش القمر، تهدد بعدم إكماله، بعد أن خرجت الميزانية عن السيطرة وكذلك أيضاً البطل هاكل ساكستون، وصديقة برين كيرا «سوزان كويست».

وتؤدي كل تلك الفوضى وعدم السيطرة إلى وفاة هاكل عن طريق سيارة برين لتزداد مشاكله ومتاعبه.

ولكن برين لا يستسلم لكل تلك الظروف وهو المعروف عنه بأنه حلال المشاكل، لذلك يقرر الاستعانة بشبيه أو دوبلير هاكل ساكستون، وترياق عشبي قوي لكي يكمل الفيلم.

وتتبقى مشكلة وحيدة أن الإكسير أو الترياق له أعراض جانبية، من بينها أنها تُظهر الجانب الحقيقي للشخص أو طبيعته، وتحوله إلى وحش يشبه الذئب.

والحقيقة أن المخرجين مع شريكهما في السيناريو درو فوتون خلطا مجموعة عناصر من أفلام رعب، إلى جانب حبكة فيلم الكوميديا والمغامرات Weekend at Bernies، ومواقف طريفة من برامج الكوميديا، ووضعوها في الخلاط لكي يخرج الفيلم مزيجاً أو «كوكتيل» منهم.

وأضاف الثلاثة لتلك الخلطة «فينجان موتو» (تيدي مورجاس) الذي مثل دور مالك موقع سينمائي متخصص يحتاج إلى كرسي متحرك للحركة، وروبرت كوستانزو الذي يلعب دور محقق كسول يحاول أن يكشف خطايا وأخطاء ساكستون.

وحاول ممثلون مثل بيش روداباكر، وزيلدا زاين، وتراميل ستيدفاست أن يبذلوا جهداً مضاعفاً لكي ينتزعوا الضحك من المتفرجين بالنكات والمواقف.

والواقع أننا لو كنا نبحث عن رعب حقيقي، وجرعة مروعة من الدراما ممزوجة بالرهبة فسنصاب بخيبة أمل، كما يخبرنا صناعه، بل إن بعض مشاهد القتل كانت تثير الضحك والسخرية، بدلاً من الفزع والذعر!

والحقيقة أن Beast Mode ليس كوميديا عن الوحوش في هوليوود بقدر ما هو كوميديا عن هوليوود بما فيها من وحوش، هي تكشف التوحش عن طريق التركيز على الساحة.. هوليوود.

يستثمر الفيلم الرعب في السخرية من هوليوود، وأساليب صناعة النجوم والأفلام، والثمن الذي ينبغي دفعه من أجل الشهرة والنجومية.

ووفقاً للبيان الصحفي عن الفيلم، فإن المؤثرات الصوتية والضوئية نفذت بواسطة بريان ويد الذي نوهت بأنه حائز على الأوسكار، رغم أن صفحته على الإنترنت لا تشير إلى أي جائزة.

ومن الواضح أنه كان مقيداً بالميزانية رغم أنه أجاد في ماكياج الوحش، ولكن لم يكن هناك فوارق واضحة بين شخص وآخر.

يعرض الفيلم في 1 ديسمبر وهو من إخراج كريس فريمان، سبين ويلنجهام، اللذين شاركا في كتابة السيناريو مع درو فوتون، وشارك في البطولة أندرو مكارثي، جوناتان سيلفرمان، كاترين ماري ستيوارت، توماس هويل، وتيدي مورجاس.