العم فرانك.. رحلة لاكتشاف الذات بين الأستاذ وابنة الأخ

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن كورونا أنصفت الممثلين كبار السن في الموسم السينمائي الحالي، بعد تألق جلين كلوز في Hillbilly Elegy، لتأتي مارجو مارتينديل وتواصل الحضور القوي في العم فرانك، الذي بدأ عرضه في دور السينما والمنصات الرقمية في 25 نوفمبر الجاري.

تدور أحداث فيلم Uncle Frank أو العم فرانك في عام 1973 عندما يعود فرانك بليدسو «بول بيتاني» وابنة أخيه المراهقة بيث أو صوفيا ليليز إلى منزل العائلة في ساوث كارولينا لكي يشاركا في تشييع جنازة أحد الأقارب، وفي الطريق يقابلان شخصاً غير متوقع.. صديق فرانك السابق، ومن بعدها يصبح للرحلة مذاقٌ آخر ومنحى مختلف.

الفيلم من سيناريو وإخراج آلان بول، وبطولة بول بيتاني، وصوفيا ليليز، وبيتر ماكديسي، ومارجو مارتينديل.

العم فرانك هنا يعيش حياته على طريقته من دون أن يلتفت لانتقادات العائلة أو تقاليدها، وتنشأ بينه وابنة أخيه بيث صداقة وعلاقة مبنية على الثقة والصراحة خاصة مع تمرد المراهقة على تعليمات أبيها. ويحاول فرانك أن يهتم بأحاسيس ومشاعر وأفكار ابنة أخيه، ويشعر أنها تذكره بتمرده وأفعاله في شبابه، ويسعى قدر الإمكان أن يسدي النصيحة لها من دون إجبار، ومن أهمها أن تكون نفسها ولا تحاول أن تتغير من أجل شخص آخر.

ويظهر فرانك على أنه الشخص الأكثر لطفاً في العائلة المكونة من مايك «ستيف زان» والد بيث، والجد دادي ماك «ستيفن روت»، وكلاهما يعاملانه باحتقار واستخفاف، ولا يغفران له هروبه من منزل العائلة.

بداية تعرف الابنة بيث على عمها عندما تكتشف أنه أستاذ جامعي في الجامعة التي تدرس بها في نيويورك، وتسعد لأنها أصبحت قريبة من أحد أفراد العائلة، يهتم بها ويتفهمها، خاصة أنها لم تكتشف أبداً سبب كره جدها دادي ماك الشديد لابنه.

من جانبه، يحاول العم أن يكشف للفتاة المظاهر الكاذبة التي يتخفى وراءها بعض أقاربه وأصدقائه ومعارفه، ويعلمها ألا تنخدع بالمظاهر،

ويأخذ الفيلم منحى آخر بموت والد فرانك ورحلة العودة مع بيث لتأبينه، التي تصبح رحلة إلى الماضي، وجولة داخل النفس لمراجعة مسيرة العمر، والتصالح مع الذات.