شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة بعد اعتماد قانون التحقيق المالى فى لبنان: أتمنى إتمامه بدون عقبات مخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم اللبنانى راغب علامة عن سعادته بوجود قانون جديد للتحقيق المالى الجنائى، موجها الشكر لرئيس الجمهورية اللبنانى ​ميشال عون،​ ورئيس مجلس النواب اللبنانى ​نبيه برى​، ولكل من صوت لصالح قانون التحقيق المالى، متمنيا أن يتم هذا الأمر بدون عقبات مخفية.

وكتب علامة عبر حسابه على تويتر: "وأخيراً أصبح هناك قانون للتحقيق المالى الجنائى، شكراً للرئيس ميشال عون ولدولة الرئيس نبيه برى ولكل من صوّت لمصلحة هذا التدقيق، للاستجابة لطلبات الشعب اللبنانى ولضغط المجتمع الدولى الموافقة على التدقيق المالى ومحاسبة السارقين، على أمل أن يتم هذا الأمر بدون عقبات مخفية".



راغب علامة

من ناحية أخرى، أكد النجم اللبنانى راغب علامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتقدم كل عام، وهو عكس الأوضاع فى لبنان، حيث قال راغب علامة على تويتر: "منذ 35 سنة وأنا أزور الإمارات العربية المتحدة وكل سنة أراها تتقدم 5 سنوات تماما هكذا فعل قادة الإمارات.. وفى الوقت ذاته أصرّ حكّام لبنان (الأوادم) على أن يتراجع لبنان بإدارتهم كل سنة بمعدل 5 سنوات.. يوماً ما ستموتون وسندعى عليكم جميعنا وبصوت واحد الله لا يردكم الله يغمّق لكم".

يذكر أن لطيفة شاركت، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو لوصلة هزار مع النجم اللبنانى راغب علامة، حيث طلب منها إزالة الكمامة عند تناول الطعام ليقوم بعد ذلك بمحاولة إحراجها، وعلقت قائلة:" راغب دايما بيورطنى و احنا بناكل قاللى شيلى الكمامة بعد كدة بيقوللى انتى ليه مش حاطة الكمامة .. هو ده راغب بقى".

وظهر النجم راغب علامة، خلال الفيديو موجها كلامه للفنانة لطيفة أثناء تناولها الطعام، قائلاً:"انت ليه ما بتحطى كمامة.. معقول"

وقبل أيام، أعرب النجم اللبنانى راغب علامة عن رفضه للعمليات الإرهابية التى يتم تنفيذها باسم الدفاع عن الدين الإسلامى ونسب الإرهاب لدين معين، وغرد علامة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الإرهاب لا دين له. قتل الأبرياء هو من صنع الإرهاب. الدين الإسلامى برئ من هؤلاء الذين يقتلون ويشوّهون صورة الإنسان المسلم الذى اتبع دين التسامح والمحبة".