شكرا لقرائتكم خبر عن The Mandalorian يحصد تقييمات مرتفعة بعد الحلقة الخامسة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت الحلقة الخامسة من الموسم الثاني للمسلسل الشهير The Mandalorian، على تقييمات مرتفعة بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة، وسرعان ما تصدر المسلسل قوائم الاكثر تدويناً وتغريداً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وشهدت الحلقة الخامسة من الموسم الثاني للمسلسل على الكثير من المفاجآت والصدمات لعشاق المسلسل، وكانت قد كشفت بعض التقارير الاجنبية عن أن شخصية Baby Yoda ستعود في الموسم الجديد الذي سينحرف عن أسلوب الموسم الأول، والذى سيعود فيه Mando، إلى Tatooine، بحثاَ عن صديق Mandalorian، الذي يحتفظ بالكثير من الإجابات.

وقد انضم الممثل تيموثى أوليفانت إلى الموسم الثانى لـ The Mandalorian، ولم يعلن عن الدور الذى سيلعبه أوليفانت إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، ولم يكن أوليفانت الأول أو الأخير فى إضافات الموسم الثانى من العمل، حيث انضم كل من Rosario Dawson و Kate Cahov و Michael Peine، إلى الموسم الجديد.

وكانت قررت شبكة قنوات ديزنى تجديد مسلسل الإثارة والتشويق The Mandalorian، لموسم ثالث، وذلك قبل عرض الموسم الثانى من العمل، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذى عرض فى نوفمبر الماضى، وحصد تقييمات وصلت لـ 9.0 عبر موقع IMDB الشهير.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع.