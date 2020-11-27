أحمد الفيشاوى يروج لأغنيته الجديدة: " قبل الـ 2.. قريبا جدا" .. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أحمد الفيشاوى، أنه سيقوم بطرح أغنيته الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث روج الفيشاوى للأغنية عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" معلقا: "أغنيه قبل الـ2.. قريبا جدا"، فقبل أيام قليلة طرح الفيشاوى، برومو أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "نمبر 2"، والتى تنتمى لنوعية أغانى الراب، وظهر الفيشاوى أثناء قيادته لـ"توك توك"، وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام. أحمد الفيشاوى الفيشاوى أحمد الفيشاوى انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه "30 مارس"، وشارك فى بطولته كل من النجوم دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، كما ينتظر الفيشاوى عرض فيلم "أشباح أوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبى، وإخراج محمد حماقى.

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