شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى بقميص الأبيض فى طفولته: السادسة يا زمالك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد هنيدي على مؤازرة فريقه نادي الزمالك، قبل مباراة نهائي أبطال إفريقيا اليوم، أمام النادي الأهلي، المقرر لها في تمام التاسعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة، حيث نشر صورة فوتوشوب، له وهو يرتدي قميص النادي الابيض في مرحلة طفولته عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وكتب قائلاً "السادسة يا زمالك".



محمد هنيدي بقميص الزمالك

وتتجه انظار الملايين في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، من عشاق الساحة المستديرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا صوب استاد القاهرة لمتابعة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأحمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين اذ يغيب عن الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.