شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى من داخل مقر وكالة ناسا للفضاء: أعظم لغز فى الحياة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة على مشاركة متابعيها بتفاصيل زيارتها إلى مقر وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام الذى تضمن الاستوري الخاص به أكثر من فيديو لها من مقر وكالة الفضاء العالمية التي زارت فيها أهم معالمها وفقاً لما ظهر خلال الفيديو، كما كشفت شام عن فخرها بالتواجد هناك خلال مجموعة من الصور التي عكست ذلك.



شام الذهبى فى زيارة لوكالة ناسا

وكتبت شام الذهبى، فى تعليقها على الصور: "خطوة صغيرة لرجل ، كانت بمثابة قفزة عملاقة للبشرية"، ثم استرجعت جملة رائد الفضاء الشهير نيل أرمسترونج ذات مرة عندما هبط على القمر وقال هناك :" قد نكون على مسافة قفزة واحدة ، ولكن لا يزال على بعد ملايين السنين الضوئية .. من عالم غني جدًا ودائم رائع! إنه أعظم لغز في الحياة!".



شام الذهبي اثناء زيارتها لوكالة ناسا



شام الذهبى فى وكالة ناسا



شام الذهبى اثناء تواجدها فى ناسا

وكانت شام الذهبى تعرضت لموقف محرج مؤخراً، أثناء استمتاعها قبل زيارة وكالة ناسا بالتزلج على الجليد، حيث وقعت فجأة وارتطمت رأسها بالأرض، إلا أنها سخرت من ذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ومن ناحية أخرى هناك علاقة دوماً تجمع ما بين النجمة أصالة وابنتها شام الذهبي، حيث دوماً ما يعتبران من وجهة نظر الكثيرين بمثابة صديقين أكثر من كونها علاقة بين أم وابنتها، وهو الأمر الذى يظهر كلما سنحت الفرصة لأي منهما للحديث عن الآخر، سواء في البرامج أو حينما تظهران على السوشيال ميديا، مثلما حصل مؤخراً أثناء ظهورهما سوياً عبر فيديو على حساب شام الذهبى على موقع انستجرام.

وتضمن الفيديو حديث لإصالة مع ابنتها حول أهمية الكلمة، وكيفية أن كل شخص عليه الكلام بحذر حيث قالت: "أنا حياتي كلها اندفاع وأعبر عما بداخلي، وذلك رغم وجوب أن يكون الإنسان حذر فى كلامه ويأخد باله من كل ما يخرج من لسانه".