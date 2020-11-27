شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا قبل لقاء القمة الإفريقية: "الأهلى حديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية إليسا، عن أمنيتها بخروج مباراة القمة الافريقية بين الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية، كما كشفت عن تشجعيها للنادي الأهلي وأمنيتها بفوزه فى المباراة الهامة، وغردت إليسا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "بانتظار المباراة التاريخية اليوم، و يا رب تكون مباراة جميلة وكلها حماس. والأهلي حديد".



اليسا على تويتر

وتتجه انظار الملايين في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، من عشاق الساحة المستديرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا صوب استاد القاهرة لمتابعة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأحمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين اذ يغيب عن الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.