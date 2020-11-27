شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سقوط شام الذهبى فى موقف محرج أثناء استمتاعها بالتزلج.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة، إلى تجربة صعبة حينما سقطت أثناء التزلج على الجليد، حيث كانت تستعرض مهاراتها فى أكثر من فيديو عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع انستجرام، إلا أنها سقطت فجأة، وشاركت شام مقاطع الفيديو مع متابعيها على السوشيال ميديا، وكتبت فى تعليقها عليه: "عيد الشكر ينتظرني".



شام الذهبى لحظة سقطها

وعادة ما تخطف النجمة أصالة وابنتها شام الذهبي الأنظار حيث يتمتعان بعلاقة خاصة، ودوماً ما يعتبران من وجهة نظر الكثيرين بمثابة صديقين أكثر من كونها علاقة بين أم وابنتها، وهو الأمر الذى يظهر كلما سنحت الفرصة لأياً منهما للحديث عن الآخر، سواء في البرامج أو حينما يظهرا على السوشيال ميديا، مثلما حصل فى وقت سابق أثناء ظهورهما سوياً عبر فيديو على حساب شام الذهبي على موقع إنستجرام.



شام قبل سقوطها

وتضمن الفيديو حديث لإصالة مع ابنتها حول أهمية الكلمة، وكيفية أن كل شخص عليه الكلام بحذر حيث قالت: "أنا حياتي كلها اندفاع وأعبر عما بداخلي، وذلك رغم وجوب أن يكون الإنسان حذر فى كلامه ويأخد باله من كل ما يخرج من لسانه".

وبعيداً عما تضمنه الفيديو من حديث بين الثنائي، إلا أنه وفور نشره انهالت التعليقات عليهما بثناء كبير على شكل العلاقة بين إصالة وبنتها، خاصة بعدما احتضنتها أكثر من مرة طيلة الفيديو أثناء كلامهما بعفوية تعكس العلاقة بينهما، فتلك لم تكن المرة الأولي التي تظهر تلك العلاقة الخاصة بين شام وإصالة، حيث سبق من فترة ونشرت صورة نادرة لهما معاً من الطفولة.. وعلقت عليها برسالة لوالدتها قالت فيها: "أنتي الحياة".