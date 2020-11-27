عصام السقا: أتمنى العمل مع ريهام عبدالغفور مرة أخرى

قال الفنان عصام السقا أنه تلقى الكثير من التعليقات الإيجابية على السوشيال ميديا حول دوره في حدوتة "ربع قيراط" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

وأكد "السقا" في تصريحات خصوصًا لـ "بـوابـة الـوفـد" أن الفنانة ريهام عبدالغفور أثبتت الفتره الأخيرة أنها غول تمثيل، لافتًا إلى أنها تعشق عملها وأحرص دائمًا على الاستفادة من خبره الجميع الذين أعمل معهم.

وأضاف: "تجربة ربع قيراط كانت أكثر من مذهلة في التعاون لأول مرة مع الفنانة ريهام عبدالغفور وأتمنى العمل معها مرة أخرى.

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا،

رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبدالمنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها أخيرًا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".