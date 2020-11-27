خالد الصاوي: "أحمد نوتردام" فيلم تجمعت فيه كل عوامل النجاح

أكد الفنان خالد الصاوي أن فيلم "أحمد نوتردام"، المقرر عرضه قريبا، تجمعت فيه كل عوامل النجاح، مشيرا إلى أن الفيلم يتناول قصة رائعة ومميزة وأحداثه ستكون مليئة بالمفاجآت.

وعبر الصاوي، عن سعادته بالتواجد في الفيلم الذي ينتمى إلى نوعية التشويق، مشيرا إلى أنه يحب الفنان رامز جلال كثيرا فهو ممثل رائع، والكواليس بين فريق العمل كانت جيدة جدا، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وذكر أن المؤلف لؤي السيد قدم قصة رائعة عمل محمود كريم على إخراجها للجمهور ببراعة،

لافتا إلى تجسيده دور سفاح وهو شخص مهووس بقتل النساء.وأوضح أنه يختار مؤخرا أعماله بعناية لأن اختيارات أعماله مسؤولية على عاتقه أمام الجمهور، وهو يريد أن يقدم أفضل الأعمال ويستثمر خبرته، ويختار أدواره بعناية، لأنه من العيب التواجد في عمل ليس جيداً.وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق حول صحفي يجسده رامز جلال حيث تنتشر عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي، ويجسد دوره خالد الصاوي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام"، بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو.ويفكر رامز في جذب انتباه السفاح إليه ويطلق على نفسه اسم "أحمد نوتردام"، ويبدأ السفاح في البحث عنه، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفي على سبب قتل السفاح للسيدات في منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة في حياته تجعله يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.